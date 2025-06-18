«Ушла ещё одна звезда»: Вася из фильма «Любовь и голуби» вспомнил скончавшуюся Тенякову

Народный артист России Александр Михайлов, исполнивший в комедии «Любовь и голуби» роль Васи, поделился воспоминаниями о народной артистке России Наталье Теняковой, которая скончалась в ночь на 18 июня. Михайлов охарактеризовал Тенякову как «потрясающую актрису и потрясающего человека» с уникальным чувством юмора.