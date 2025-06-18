«Ушла ещё одна звезда»: Вася из фильма «Любовь и голуби» вспомнил скончавшуюся Тенякову
Актёр Михайлов назвал актрису Тенякову потрясающим артистом и человеком
Нина Дорошина, Наталья Тенякова, Александр Михайлов. Кадр из фильма «Любовь и голуби». Обложка © kinopoisk / Кадр из фильма «Любовь и голуби» / Режиссёр Владимир Меньшов
Народный артист России Александр Михайлов, исполнивший в комедии «Любовь и голуби» роль Васи, поделился воспоминаниями о народной артистке России Наталье Теняковой, которая скончалась в ночь на 18 июня. Михайлов охарактеризовал Тенякову как «потрясающую актрису и потрясающего человека» с уникальным чувством юмора.
«Потрясающая актриса, потрясающий человек, потрясающее чувство юмора. Ушла просто ещё одна планета, ещё одна звезда — уникальная. <...> Молодая женщина сыграла так блистательно совершенно... Такой характер поймала», — цитирует актёра RT.
Напомним, сегодня на 81-м году жизни умерла народная артистка России, вдова актёра Сергея Юрского Наталья Тенякова. Она умерла во сне от острой сердечной недостаточности. Одной из самых любимых стала её роль бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби» — в картине Владимира Меньшова она снялась вместе с супругом Сергеем Юрским.