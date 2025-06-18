Внучке на шоколадку — можно!: В Госдуме успокоили россиян после новостей о блокировке переводов

С 1 июня в России операции по банковским картам могут быть приостановлены без судебного решения в случае, если они покажутся банку подозрительными. Даже законные переводы, по словам экспертов, могут попасть под ограничения. Депутат Госдумы Алексей Говырин развеял слухи и рассказал Life.ru, с чем в реальности могут столкнуться россияне.

Так, с 30 мая 2025 года введены ограничения на переводы без открытия банковского счёта или с упрощённой идентификацией — их сумма не может превышать 100 тысяч рублей за одну операцию. Это вызвано необходимостью борьбы с легализацией преступных доходов, включая оплату труда нелегальных мигрантов, неучтённые товары и услуги, а также финансирование экстремизма. Однако переводы между банковскими картами или через Систему быстрых платежей (СБП) с полной идентификацией остаются без ограничений.

Ещё один миф связан с якобы повсеместным внесудебным взысканием налогов с граждан. На самом деле законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме, предусматривает возможность налоговых органов взыскивать задолженности физических лиц во внесудебном порядке, но его принятие пока отложено. Депутат пояснил, что это касается только налогов, рассчитываемых гражданами самостоятельно, например, при подаче деклараций или использовании режима «Налог на профессиональный доход». При этом решения налоговых органов можно будет обжаловать в суде. Таким образом, нововведение не предполагает тотальный контроль переводов на карты или дополнительные налоговые обязательства для граждан, пояснил Говырин.

Также существует мнение, что новые законы введут жёсткие ограничения на все переводы между гражданами. В реальности изменения направлены на борьбу с преступными схемами, а не на ограничение добросовестных операций, таких как переводы от родственников или сбор средств на детские мероприятия. Действительно, с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг может приостанавливать сомнительные операции на срок до 10 дней, если они связаны с преступными доходами. Однако обычные переводы, такие как помощь родственникам или сборы на школьные мероприятия, не попадут под надзор.