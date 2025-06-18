«Я был потрясён»: Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался об уходе Теняковой
Актёр Михайлов — о смерти Теняковой: Я был потрясён
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Народный артист РСФСР Александр Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Натальи Теняковой, с которой он снимался в знаменитой комедии «Любовь и голуби». В интервью «Постньюс» Михайлов назвал Тенякову «удивительным человеком».
Актёр признался, что новость о её смерти стало для него потрясением. По словам Михайлова, Тенякова была уникальной, умной, интересной, разнообразной и обладала замечательным талантом. В фильме «Любовь и голуби» Михайлов сыграл Василия Кузякина, главного героя, простого деревенского жителя, а Наталья Тенякова исполнила роль его ворчливой родственницы бабы Шуры.
«Ей было всего 40 лет, когда она сыграла бабу Шуру — я был потрясён, насколько точно и мощно был создан этот образ», — отметил он.
Наталья Тенякова, вдова акра Сергея Юрского, скончалась сегодня на 81-м году жизни. Актриса умерла во сне от острой сердечной недостаточности. Одной из самых запоминающихся ролей в её карьере стала баба Шура в фильме «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, где она снялась вместе со своим мужем, Сергеем Юрским.