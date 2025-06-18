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18 июня, 11:41

«Я был потрясён»: Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался об уходе Теняковой

Актёр Михайлов — о смерти Теняковой: Я был потрясён

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Народный артист РСФСР Александр Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Натальи Теняковой, с которой он снимался в знаменитой комедии «Любовь и голуби». В интервью «Постньюс» Михайлов назвал Тенякову «удивительным человеком».

Актёр признался, что новость о её смерти стало для него потрясением. По словам Михайлова, Тенякова была уникальной, умной, интересной, разнообразной и обладала замечательным талантом. В фильме «Любовь и голуби» Михайлов сыграл Василия Кузякина, главного героя, простого деревенского жителя, а Наталья Тенякова исполнила роль его ворчливой родственницы бабы Шуры.

«Ей было всего 40 лет, когда она сыграла бабу Шуру — я был потрясён, насколько точно и мощно был создан этот образ», — отметил он.

Умерла Наталья Тенякова. Как её блестящая игра сделала «Любовь и голуби» культовой картиной, которую цитирует вся страна
Умерла Наталья Тенякова. Как её блестящая игра сделала «Любовь и голуби» культовой картиной, которую цитирует вся страна

Наталья Тенякова, вдова акра Сергея Юрского, скончалась сегодня на 81-м году жизни. Актриса умерла во сне от острой сердечной недостаточности. Одной из самых запоминающихся ролей в её карьере стала баба Шура в фильме «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, где она снялась вместе со своим мужем, Сергеем Юрским.

Наталья Афонина
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