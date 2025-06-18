«Я был потрясён»: Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался об уходе Теняковой

Народный артист РСФСР Александр Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Натальи Теняковой, с которой он снимался в знаменитой комедии «Любовь и голуби». В интервью «Постньюс» Михайлов назвал Тенякову «удивительным человеком».

Актёр признался, что новость о её смерти стало для него потрясением. По словам Михайлова, Тенякова была уникальной, умной, интересной, разнообразной и обладала замечательным талантом. В фильме «Любовь и голуби» Михайлов сыграл Василия Кузякина, главного героя, простого деревенского жителя, а Наталья Тенякова исполнила роль его ворчливой родственницы бабы Шуры.

«Ей было всего 40 лет, когда она сыграла бабу Шуру — я был потрясён, насколько точно и мощно был создан этот образ», — отметил он.