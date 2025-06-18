ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 12:09

Супруги Туриевы* не признали вину по делу об атаках на ж/д объекты и аэродром

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Супруги Татьяна* и Дмитрий Туриевы*, а также Максим Косяченко* не признали вину по обвинению по делу о терактах на объектах РЖД и атаке беспилотниками на военный аэродром. Об этом подсудимые заявили во 2-м Западном окружном военном суде, где состоялось слушание.

Туриева* и Косяченко* отказались признавать свою вину. Муж задержанной также отрицает, что его действия были направлены на терроризм.

Обвиняемому в подготовке теракта по заданию РДК* в Черняховске готовили «отход»
Обвиняемому в подготовке теракта по заданию РДК* в Черняховске готовили «отход»

Напомним, что Косяченко* и Туриеву* в августе 2024 года обвинили в теракте на железнодорожном объекте. Обоих задержали в сентябре 2023 года и позднее поместили под стражу. Спустя время им выдвинули ещё одно обвинение. Речь идёт о минировании военных объектов и атаке на аэродром с использованием дронов в августе 2023 года. Вместе с тем они обвиняются в совершении террористического акта через минирование объектов Министерства обороны РФ. Их вина подтверждается свидетельскими показаниями. Также уголовное дело было возбуждено в отношении мужа женщины, который до ареста работал детским тренером по единоборствам в московском фитнес-клубе.

* Внесёны в России в перечень террористов и экстремистов.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar