Супруги Туриевы* не признали вину по делу об атаках на ж/д объекты и аэродром

Супруги Татьяна* и Дмитрий Туриевы*, а также Максим Косяченко* не признали вину по обвинению по делу о терактах на объектах РЖД и атаке беспилотниками на военный аэродром. Об этом подсудимые заявили во 2-м Западном окружном военном суде, где состоялось слушание.

Напомним, что Косяченко* и Туриеву* в августе 2024 года обвинили в теракте на железнодорожном объекте. Обоих задержали в сентябре 2023 года и позднее поместили под стражу. Спустя время им выдвинули ещё одно обвинение. Речь идёт о минировании военных объектов и атаке на аэродром с использованием дронов в августе 2023 года. Вместе с тем они обвиняются в совершении террористического акта через минирование объектов Министерства обороны РФ. Их вина подтверждается свидетельскими показаниями. Также уголовное дело было возбуждено в отношении мужа женщины, который до ареста работал детским тренером по единоборствам в московском фитнес-клубе.