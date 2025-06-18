«Надо готовить ответочку»: В России призвали бить по Лондону в ответ на удары по аэродромам
Эксперт Шлепченко: На удары ВСУ по аэродромам РФ стоит ответить атакой на Лондон
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России следует изменить стратегию в ответ на украинские удары по аэродромам и бомбардировщикам, заявил политолог Влад Шлепченко. Своё мнение эксперт высказал в интервью «Царьграду». Он убеждён, что все планы атак на российские регионы разрабатывались в Соединённом Королевстве.
«Надо помнить, что все эти планы разрабатывались в Лондоне. И ответочку надо в стратегическом и долговременном плане готовить именно против британцев», — заявил он, отметив, что в Киеве находятся лишь исполнители диверсии, тогда как её организаторы базируются в британской столице.
По его оценке, президент США Дональд Трамп теряет интерес к Украине, о чём свидетельствует сокращение структур и ликвидация комиссии по противодействию России. Аналитик считает, что Незалежная выпала из фокуса западного мира, который переключился на другую страну. Шлепченко настаивает, что полноценный ответ в стратегическом и долговременном плане необходимо готовить именно против Великобритании.
Напомним, 1 июня ВСУ нанесли несколько ударов по российским авиабазам при помощи дронов, которые были спрятаны в фурах и вылетали по дистанционной команде оператора. Вскоре после этого Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на террористические акты Киева.