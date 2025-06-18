России следует изменить стратегию в ответ на украинские удары по аэродромам и бомбардировщикам, заявил политолог Влад Шлепченко. Своё мнение эксперт высказал в интервью «Царьграду». Он убеждён, что все планы атак на российские регионы разрабатывались в Соединённом Королевстве.

«Надо помнить, что все эти планы разрабатывались в Лондоне. И ответочку надо в стратегическом и долговременном плане готовить именно против британцев», — заявил он, отметив, что в Киеве находятся лишь исполнители диверсии, тогда как её организаторы базируются в британской столице.