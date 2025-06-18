Не нужна такая квартирантка: Оскорбившую бойцов СВО блогершу выселяют из квартиры
RT: Оскорбившую бойцов СВО блогершу выселят из квартиры
Блогерша пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Хозяйка квартиры, в которой проживала оскорбившая бойцов СВО блогерша, приняла решение выселить её, заявив, что не хочет иметь такую квартирантку. Об этом стало известно RT. Известно, что горе-блогер уже вышла из психоневрологического диспансера, куда её направили из-за опасений расправы после её высказываний.
В своих социальных сетях женщина утверждает, что не понесёт никакой ответственности за свои слова, однако это не соответствует действительности. По информации источника, на неё был составлен административный протокол о дискредитации Вооружённых сил России, но суд пока не рассмотрел это дело.
Напомним, что женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ. Когда полиция прибыла к девушке для ареста, та находилась внутри дома пьяная и с ножом в руках.