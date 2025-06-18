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Регион
18 июня, 13:17

Не нужна такая квартирантка: Оскорбившую бойцов СВО блогершу выселяют из квартиры

RT: Оскорбившую бойцов СВО блогершу выселят из квартиры

Блогерша пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Блогерша пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Хозяйка квартиры, в которой проживала оскорбившая бойцов СВО блогерша, приняла решение выселить её, заявив, что не хочет иметь такую квартирантку. Об этом стало известно RT. Известно, что горе-блогер уже вышла из психоневрологического диспансера, куда её направили из-за опасений расправы после её высказываний.

В своих социальных сетях женщина утверждает, что не понесёт никакой ответственности за свои слова, однако это не соответствует действительности. По информации источника, на неё был составлен административный протокол о дискредитации Вооружённых сил России, но суд пока не рассмотрел это дело.

Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова
Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова

Напомним, что женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ. Когда полиция прибыла к девушке для ареста, та находилась внутри дома пьяная и с ножом в руках.

Полина Никифорова
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