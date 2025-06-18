Льготную ипотеку могут распространить на ещё одну категорию граждан

Министерство финансов РФ работает над условиями предоставления участникам спецоперации льготной ипотеки. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).



По его словам, ведомство на данный момент занимается тем, что прорабатывает варианты реализации подобной льготы. Однако о конкретных изменениях и запуске проекта говорить сейчас рано. При этом нынешние условия льготных ипотечных программ не ограничивают участие в них военнослужащих.

«Все наши программы на это настроены, нацелены, поэтому здесь никаких ограничений нет», – отметил он.