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18 июня, 13:41

Льготную ипотеку могут распространить на ещё одну категорию граждан

Минфин РФ обдумывает условия льготной ипотеки для участников СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARMMY PICCA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARMMY PICCA

Министерство финансов РФ работает над условиями предоставления участникам спецоперации льготной ипотеки. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По его словам, ведомство на данный момент занимается тем, что прорабатывает варианты реализации подобной льготы. Однако о конкретных изменениях и запуске проекта говорить сейчас рано. При этом нынешние условия льготных ипотечных программ не ограничивают участие в них военнослужащих.

«Все наши программы на это настроены, нацелены, поэтому здесь никаких ограничений нет», – отметил он.

Названы два лайфхака, как сэкономить на ипотеке с высокими ставками
Названы два лайфхака, как сэкономить на ипотеке с высокими ставками

Напомним, что приказ расширение программы льготной ипотеки для семей и участников СВО поступил от президента России Владимира Путина. Новые меры будут интегрированы в уже существующую семейную ипотечную программу, которая предлагает ставку в 6% годовых и будет доступна до 2030 года. Вместе с тем глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил, чтобы появилась ипотека для учёных, педагогов и медиков под 5%.

Юлия Сафиулина
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