В Израиле заявили об уничтожении иранского штаба внутренней безопасности

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что израильские вооружённые силы и самолёты ВВС страны поразили штаб внутренней безопасности Ирана. Кроме того, он отметил, что нанесение ударов по целям — иранским структурам — продолжится. Об этом представитель еврейского государства сообщил в соцсети Х.

«Мы только что уничтожили штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана — главный инструмент репрессий режима. Как и обещали, мы продолжим наносить удары по символам режима и бить по власти аятолл везде, где это потребуется», — написал он.

Ранее сообщалось, что с 13 июня Иран произвёл 400 баллистических ракетных ударов по израильской территории. Вследствие этих атак, отмеченных в 40 различных районах, 24 человека погибли, а более 800 получили ранения.