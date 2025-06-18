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18 июня, 14:13

В Израиле заявили об уничтожении иранского штаба внутренней безопасности

Глава МО Израиля Кац: Уничтожен иранский штаб внутренней безопасности

Обложка © Х / hindus47

Обложка © Х / hindus47

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что израильские вооружённые силы и самолёты ВВС страны поразили штаб внутренней безопасности Ирана. Кроме того, он отметил, что нанесение ударов по целям — иранским структурам — продолжится. Об этом представитель еврейского государства сообщил в соцсети Х.

«Мы только что уничтожили штаб-квартиру внутренней безопасности Ирана — главный инструмент репрессий режима. Как и обещали, мы продолжим наносить удары по символам режима и бить по власти аятолл везде, где это потребуется», — написал он.

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Ранее сообщалось, что с 13 июня Иран произвёл 400 баллистических ракетных ударов по израильской территории. Вследствие этих атак, отмеченных в 40 различных районах, 24 человека погибли, а более 800 получили ранения.

Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ — начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте.

Ольга Сливченко
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