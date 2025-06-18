Израиль сообщил о 400 выпущенных Ираном баллистических ракетах с начала операции

С 13 июня Иран выпустил по Израилю 400 баллистических ракет. В результате обстрела, зафиксированного в 40 местах, погибли 24 человека и более 800 получили ранения. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«С момента начала операции [по Израилю] выпущено около 400 баллистических ракет, запущены сотни БПЛА, зафиксировано примерно 40 мест падения боеприпасов. Потери среди гражданского населения: 24 погибших, 804 раненых», — написал он в соцсетях.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В то же время ЦАХАЛ приступила к мобилизации тысяч резервистов. А недавно стало известно, что улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Тегерана. Из-за введения особого режима в городах Израиля ограничена работа общественного транспорта, закрыты госучреждения, а больницы переведены на особый порядок работы.