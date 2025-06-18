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Регион
18 июня, 08:50

«Никто не нагнетает»: В Израиле рассказали о жизни под ракетными обстрелами Ирана

Израильтяне рассказали, что уверены в надёжности бомбоубежищ при атаках Ирана

Тель-Авив. Обложка © ТАСС / ЕРА

Тель-Авив. Обложка © ТАСС / ЕРА

Израильтяне сохраняют спокойствие и уверены в защите бомбоубежищ, несмотря на ежедневные ракетные атаки Ирана. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала жительница города Петах-Тиква Рита, ставшая очевидицей событий после начала конфликта 13 июня. Она отметила, что иранские удары не парализовали жизнь страны, хотя ночные атаки происходят регулярно — по два-три раза за ночь в её регионе.

«Ночью бывает две-три атаки. Например, я нахожусь в Петах-Тикве, здесь сигнал об атаке срабатывает, когда именно на нас летит», — подчеркнула Рита.

По её словам, большинство граждан уже привыкли к ситуации, но строго соблюдают правила безопасности, оперативно уходя в усиленные убежища под домами. Телевизионные предупреждения и слаженные действия помогают избегать паники, добавила она.

«Все в Израиле достаточно сплочённые, поэтому никто не нагнетает ситуацию», — заявила очевидица.

Рита уточнила, что половина общественного транспорта, включая электрички и трамваи, сейчас не функционирует. Работают только критически важные объекты: больницы, АЗС, продуктовые магазины и энергетические компании. Многие перешли на доставку еды, но сама собеседница не планирует покидать Израиль, несмотря на обстрелы.

По мнению жительницы Петах-Тиквы, рискуют лишь те, кто игнорирует инструкции командования тыла. Она заключила, что попадания ракет редки благодаря системе ПРО «Железный купол», эффективно перехватывающей большинство целей.

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Ранее сообщалось, что Израиль зафиксировал пуски ракет со стороны Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что системы ПВО задействованы для отражения угроз. На фоне обострения конфликта Тегеран также выразил готовность ударить по базам США на Ближнем Востоке. Кроме того, в Иране сообщили, что у Тегерана есть средства, которые могут застать Израиль врасплох.

Александра Мышляева
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