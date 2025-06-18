«Никто не нагнетает»: В Израиле рассказали о жизни под ракетными обстрелами Ирана
Израильтяне рассказали, что уверены в надёжности бомбоубежищ при атаках Ирана
Тель-Авив. Обложка © ТАСС / ЕРА
Израильтяне сохраняют спокойствие и уверены в защите бомбоубежищ, несмотря на ежедневные ракетные атаки Ирана. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала жительница города Петах-Тиква Рита, ставшая очевидицей событий после начала конфликта 13 июня. Она отметила, что иранские удары не парализовали жизнь страны, хотя ночные атаки происходят регулярно — по два-три раза за ночь в её регионе.
«Ночью бывает две-три атаки. Например, я нахожусь в Петах-Тикве, здесь сигнал об атаке срабатывает, когда именно на нас летит», — подчеркнула Рита.
По её словам, большинство граждан уже привыкли к ситуации, но строго соблюдают правила безопасности, оперативно уходя в усиленные убежища под домами. Телевизионные предупреждения и слаженные действия помогают избегать паники, добавила она.
«Все в Израиле достаточно сплочённые, поэтому никто не нагнетает ситуацию», — заявила очевидица.
Рита уточнила, что половина общественного транспорта, включая электрички и трамваи, сейчас не функционирует. Работают только критически важные объекты: больницы, АЗС, продуктовые магазины и энергетические компании. Многие перешли на доставку еды, но сама собеседница не планирует покидать Израиль, несмотря на обстрелы.
По мнению жительницы Петах-Тиквы, рискуют лишь те, кто игнорирует инструкции командования тыла. Она заключила, что попадания ракет редки благодаря системе ПРО «Железный купол», эффективно перехватывающей большинство целей.
Ранее сообщалось, что Израиль зафиксировал пуски ракет со стороны Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что системы ПВО задействованы для отражения угроз. На фоне обострения конфликта Тегеран также выразил готовность ударить по базам США на Ближнем Востоке. Кроме того, в Иране сообщили, что у Тегерана есть средства, которые могут застать Израиль врасплох.