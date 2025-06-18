В «АвтоВАЗе» рассказали, когда планируют презентацию отечественного минивэна
Соколов: «АвтоВАЗ» намерен представить свой минивэн на ПМЭФ в следующем году
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«Автоваз» намерен показать свой минивэн на Петербургском экономическом форуме в 2026 году. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
«А вот «Би-Ван» (минивэн), про который вы говорите, — имени у него ещё собственного нет, но оно, безусловно, будет. Но мы рассчитываем, что через год мы снова с вами встретимся здесь, на площадке ПМЭФ и сможем сдёрнуть покрывало и сказать его новое имя», — отметил Соколов.
Глава «АвтоВАЗа» уточнил, что массовое производство автомобиля начнётся в 2027 году, то есть спустя год после его официальной презентации.
Ранее в рамках ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил свою самую секретную новинку. Это первый кроссовер отечественного производства под названием Lada Azimut. Серийное производство моделей запланировано на 2026 год.