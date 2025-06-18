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Регион
18 июня, 20:11

В словах Зеленского услышали осознание возможности поражения Украины

Меркурис: Зеленский начал осознавать возможность поражения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, судя по его последним заявлениям, начал осознавать реальность возможного поражения в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в своём видеоблоге на платформе YouTube.

Комментируя недавние высказывания Зеленского о том, что тон в отношениях между США и Россией стал «слишком тёплым», эксперт подчеркнул, что впервые за всё время он по-настоящему осознаёт, что Украина может проиграть.

По словам Меркуриса, именно это понимание и подталкивает Зеленского к критике в адрес Вашингтона — якобы в попытке повлиять на курс американской политики и добиться более жёсткой позиции в отношении Москвы. При этом Зеленский уже выражал обеспокоенность тем, что западные союзники снижают уровень вовлечённости, в то время как Украина остаётся в крайне сложной военной и политической ситуации.

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Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в украинском парламенте ведётся подготовительная работа к возможным выборам, однако этот процесс проходит без широкой огласки. Кроме того, Владимир Зеленский не получил приглашения на ряд ключевых мероприятий предстоящего саммита НАТО. Саммит лидеров альянса намечен на 24–25 июня и состоится в Гааге.

Андрей Васильев
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