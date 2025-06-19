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18 июня, 21:01

«Найдём общий язык»: Хуснуллин прокомментировал привлечение строителей из КНДР в Россию

Хуснуллин: Языковой барьер не помешает работе с северокорейскими строителями

Марат Хуснуллин. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

Языковой барьер не станет помехой для северокорейских специалистов, направленных в Курскую область. Об этом журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Корейские строители по производительности очень высокопрофессиональные ребята, у них опыт работы в России есть. Мы найдём общий язык, строители все говорят на одном языке», — отметил вице-премьер.

В числе приоритетов – расчистка и разминирование участков. После завершения этих мероприятий планируется приступить к подготовке площадок под будущие объекты.

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Напомним, секретарь Совбеза Сергей Шойгу ранее сообщил о решении лидера КНДР Ким Чен Ына отправить в Курскую область тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей. В Госдуме отметили, что это решение позволит направить российских специалистов на более важные задачи.

Тимур Хингеев
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