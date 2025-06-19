«Найдём общий язык»: Хуснуллин прокомментировал привлечение строителей из КНДР в Россию

Языковой барьер не станет помехой для северокорейских специалистов, направленных в Курскую область. Об этом журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Корейские строители по производительности очень высокопрофессиональные ребята, у них опыт работы в России есть. Мы найдём общий язык, строители все говорят на одном языке», — отметил вице-премьер.