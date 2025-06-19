Путин констатировал провал планов Киева забирать в ВСУ «18-летних мальчишек»
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План Киева по набору в ряды ВСУ 18-летных молодых людей провалился, констатировал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
«Они приняли решение 18-летних мальчишек забирать. Планировали набрать 1,5 тысячи. А набрали всего тысячу, а потом пятьсот человек разбежались просто», — сказал он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад запросил цену за ужесточение антироссийских санкций — это мобилизация 18-летних. В Раде уже подсчитали, что если планка будет опущена до 18 лет, численность мобилизуемых якобы возрастёт сразу на 700 тысяч.