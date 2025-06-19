План Киева по набору в ряды ВСУ 18-летных молодых людей провалился, констатировал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Они приняли решение 18-летних мальчишек забирать. Планировали набрать 1,5 тысячи. А набрали всего тысячу, а потом пятьсот человек разбежались просто», — сказал он.