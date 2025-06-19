Путин: При отсутствии мирного соглашения Россия реализует цели военным путём
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что страна продолжит добиваться своих целей в отношении Украины с применением вооружённых сил, если дипломатия не покажет результатов. Об этом российский лидер заявил во время встречи с представителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«Безусловно, если мы не договоримся мирным путём, то мы будем добиваться поставленных целей военным», — отметил глава государства.
А ранее Владимир Путин рассказал, что условия мирного договора могут ухудшиться для Украины, если киевский режим не пойдёт на соглашение в рамках переговоров в Стамбуле. Он призвал Киев не затягивать. Глава РФ также отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации ежедневно продвигаются на всех фронтах.