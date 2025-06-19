Путин: При отсутствии мирного соглашения Россия реализует цели военным путём

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна продолжит добиваться своих целей в отношении Украины с применением вооружённых сил, если дипломатия не покажет результатов. Об этом российский лидер заявил во время встречи с представителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.