Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он отметил, что у политиков Европы наблюдается особая привязанность к «360 градусам».

«У европолитиков прямо мания какая-то насчёт 360 градусов. Градус невменяемости у них явно растёт», — отметил Пушков.

Сенатор вспомнил призыв бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок радикально изменить западный курс на 360 градусов. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон не использует выражения с градусами, но утверждает, что «русские военные у самых ворот Парижа».