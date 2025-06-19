Пушков: Слова Каллас о «360 градусах» отражают рост невменяемости
Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ
Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он отметил, что у политиков Европы наблюдается особая привязанность к «360 градусам».
«У европолитиков прямо мания какая-то насчёт 360 градусов. Градус невменяемости у них явно растёт», — отметил Пушков.
Сенатор вспомнил призыв бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок радикально изменить западный курс на 360 градусов. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон не использует выражения с градусами, но утверждает, что «русские военные у самых ворот Парижа».
Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она провела аналогию с холодной войной и призвала ЕС и НАТО сплотиться, представляя таким образом аналог западного блока. Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал заявления главы евродипломатии, посоветовав ей «следить за градусами».