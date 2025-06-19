Лаконично и интересно: В Европе выделили важнейшую часть общения Путина со СМИ
Журналист Минготе: Заявление Путина по Ирану стало главным на встрече со СМИ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Ответ президента России Владимира Путина о ситуации в Иране был самой важной частью встречи российского лидера с представителями международных информационных агентств. Об этом заявил участвовавший в мероприятии директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в разговоре с РИА «Новости».
«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике», — приводит его слова агентство.
Минготе назвал заявления президента России по тематике Ирана достаточно лаконичными, но при этом интересными.
Напомним, вчера Владимир Путин провёл встречу с представителями международных информационных агентств — как из дружественных, так и из недружественных государств. Одним из основных вопросов стал конфликт Ирана и Израиля, к решению которого президент призвал подходить максимально взвешенно и с учётом интересов обеих сторон.