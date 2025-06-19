Лаконично и интересно: В Европе выделили важнейшую часть общения Путина со СМИ

Ответ президента России Владимира Путина о ситуации в Иране был самой важной частью встречи российского лидера с представителями международных информационных агентств. Об этом заявил участвовавший в мероприятии директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в разговоре с РИА «Новости».

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике», — приводит его слова агентство.