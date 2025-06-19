ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 07:44

Лаконично и интересно: В Европе выделили важнейшую часть общения Путина со СМИ

Журналист Минготе: Заявление Путина по Ирану стало главным на встрече со СМИ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ответ президента России Владимира Путина о ситуации в Иране был самой важной частью встречи российского лидера с представителями международных информационных агентств. Об этом заявил участвовавший в мероприятии директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе в разговоре с РИА «Новости».

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике»,приводит его слова агентство.

Минготе назвал заявления президента России по тематике Ирана достаточно лаконичными, но при этом интересными.

Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ
Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ

Напомним, вчера Владимир Путин провёл встречу с представителями международных информационных агентств — как из дружественных, так и из недружественных государств. Одним из основных вопросов стал конфликт Ирана и Израиля, к решению которого президент призвал подходить максимально взвешенно и с учётом интересов обеих сторон.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • ПМЭФ-2025
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar