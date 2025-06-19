«Горячий характер»: Карелин сравнил уровни подготовки израильских и иранских атлетов

Трёхкратный олимпийский чемпион, обладатель девяти титулов чемпиона мира и двенадцати титулов чемпиона Европы, депутат Госдумы Александр Карелин рассказал Life.ru о спортивных качествах иранских и израильских атлетов. На полях ПМЭФ он отметил существенные различия в характере представителей из обеих стран.

Александр Карелин высказался о спортсменах из Израиля и Ирана. Видео © Life.ru

«Характер [у иранцев] горячий, как и предполагается в месте, откуда они происходят. В Иране борьба неимоверно популярна. Имеют огромные традиции. Израиль не может похвастаться таким набором олимпийских медалей. Ребята очень характерные, но, повторюсь ещё раз, условия несопоставимые. В Иране это часть их мировосприятия», — ответил Карелин.

Он обратил внимание на то, что иранские атлеты предъявляют к себе повышенные требования. При этом Карелин предостерёг от поиска политической подоплёки в этом факте, особенно в свете последних событий на Ближнем Востоке, подчеркнув, что это относится только к спорту и стремлению к победе в честной конкуренции.