ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 08:06

«Горячий характер»: Карелин сравнил уровни подготовки израильских и иранских атлетов

Депутат Госдумы Карелин: Уровень спортсменов из Ирана и Израиля несопоставим

Трёхкратный олимпийский чемпион, обладатель девяти титулов чемпиона мира и двенадцати титулов чемпиона Европы, депутат Госдумы Александр Карелин рассказал Life.ru о спортивных качествах иранских и израильских атлетов. На полях ПМЭФ он отметил существенные различия в характере представителей из обеих стран.

Александр Карелин высказался о спортсменах из Израиля и Ирана. Видео © Life.ru

«Характер [у иранцев] горячий, как и предполагается в месте, откуда они происходят. В Иране борьба неимоверно популярна. Имеют огромные традиции. Израиль не может похвастаться таким набором олимпийских медалей. Ребята очень характерные, но, повторюсь ещё раз, условия несопоставимые. В Иране это часть их мировосприятия», ответил Карелин.

Он обратил внимание на то, что иранские атлеты предъявляют к себе повышенные требования. При этом Карелин предостерёг от поиска политической подоплёки в этом факте, особенно в свете последних событий на Ближнем Востоке, подчеркнув, что это относится только к спорту и стремлению к победе в честной конкуренции.

«Мы в миллиметрах от катастрофы»: Захарова сделала заявление о конфликте Ирана и Израиля
«Мы в миллиметрах от катастрофы»: Захарова сделала заявление о конфликте Ирана и Израиля

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты. Своей целью еврейское государство декларировало уничтожение ядерной программы Ирана. В ходе ударов погибли многие военачальники Исламской Республики. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают обмениваться ударами.

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Карелин
  • Иран
  • Израиль
  • ПМЭФ-2025
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar