«Очень приятно»: Внучки фанаток Преснякова заставили его вспомнить молодость

Популярный российский певец Владимир Пресняков-младший вспомнил молодость, рассказывая от третьем поколении поклонников, которые посещают его выступления. По словам 57-летнего музыканта, сегодня на концерты ходят уже внучки первых фанаток.

Владимир Пресняков рассказал о фанатках. Видео © Пятый канал

«Мне очень приятно, что на мои концерты приходит уже третье поколение. То есть это внучки тех людей, которые когда-то кричали», — отметил артист в интервью Пятому каналу.