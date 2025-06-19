«Очень приятно»: Внучки фанаток Преснякова заставили его вспомнить молодость
Певец Пресняков рассказал, что на его концерты ходит третье поколение фанатов
Владимир Пресняков. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Популярный российский певец Владимир Пресняков-младший вспомнил молодость, рассказывая от третьем поколении поклонников, которые посещают его выступления. По словам 57-летнего музыканта, сегодня на концерты ходят уже внучки первых фанаток.
Владимир Пресняков рассказал о фанатках. Видео © Пятый канал
«Мне очень приятно, что на мои концерты приходит уже третье поколение. То есть это внучки тех людей, которые когда-то кричали», — отметил артист в интервью Пятому каналу.
Пресняков также высказался о музыкальных вкусах зумеров. По его словам, людей много, как и вкусов. Кто-то слушает хорошие песни, а кто-то — плохие.
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