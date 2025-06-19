«Ароматный, сочный, праздничный»: Шеф-повар раскрыл секрет стейка по рецепту Трампа
Шеф-повар Краснов научил россиян готовить стейк по рецепту Трампа
Стейк. Обложка © freepik
Метод приготовления стейка по рецепту американского лидера Дональда Трампа отличается особой простотой, но в то же время — эффективностью. В блюде не используются сложные маринады, достаточно только качественного рибая, базовых специй и правильной техники жарки, рассказал шеф-повар Андрей Краснов.
По его словам, для готовки понадобятся два стейка рибай толщиной 2,5–3 сантиметра, две столовые ложки оливкового масла, одна чайная ложка соли, одна чайная ложка чёрного перца, два зубчика чеснока, две веточки розмарина и 50 граммов сливочного масла. Главный секрет заключается в правильной подготовке мяса.
Повар рекомендовал вынуть стейки из холодильника заранее и дать им дойти до комнатной температуры. Далее необходимо разогреть сковороду на максимальном огне, добавить масло и выложить мясо. Когда образуется золотистая корочка, следует добавить сливочное масло, свежий чеснок и розмарин. Эти ингредиенты создают неповторимый вкус и сочность. Весь процесс занимает минимум времени и не требует сложных техник.
«Результат превосходит все ожидания — ароматный, сочный и по-настоящему праздничный стейк, достойный ресторанного меню», — подчеркнул собеседник интернет-издания Regions.ru.
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