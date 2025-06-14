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14 июня, 15:46

С зеленью и гренками: Грибникам подсказали рецепт вкусного супа с опятами

В подмосковных лесах появились маслята, опята, белые и подосиновики

Суп с опятами. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Суп с опятами. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В лесах уже появились летние опята, из которых грибники могут приготовить невероятно вкусный суп. Своим рецептом с россиянами поделилась повар Татьяна Иваненко. По её словам, грибы необходимо промыть, отварить, затем обжарить с мелко нарезанным луком и натёртой морковью, после чего измельчить смесь с помощью блендера.

В отдельной кастрюле нужно прокипятить грибной бульон, добавить в него нарезанный картофель, немного овсяных хлопьев и варить до готовности. После этого в бульон следует влить пюре из грибов и моркови, подготовленное ранее, и довести до кипения. Затем нужно развести суп сливками до желаемой консистенции. Подают его с мелко нарезанной зеленью и обжаренными на растительном масле гренками, заключила собеседница «Вечерней Москвы».

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Борис Эльфанд
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