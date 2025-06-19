«После холода приходит лето»: Силуанов высказался об экономической ситуации в России

В экономике России наступило «похолодание», но после него всегда «приходит лето». Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«У нас сейчас похолодание. После холода всегда приходит лето», — заметил он.

При этом министр не согласился с мнением руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что часть ресурсов, обеспечивавших мощный рост российской экономики в последние два года, себя исчерпали и необходимо искать новую модель роста. По мнению Силуанова, прежняя экономическая стратегия эффективно работает.