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19 июня, 09:21

«После холода приходит лето»: Силуанов высказался об экономической ситуации в России

Силуанов: В экономике России «похолодание», но после него всегда приходит лето

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

В экономике России наступило «похолодание», но после него всегда «приходит лето». Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«У нас сейчас похолодание. После холода всегда приходит лето», — заметил он.

При этом министр не согласился с мнением руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что часть ресурсов, обеспечивавших мощный рост российской экономики в последние два года, себя исчерпали и необходимо искать новую модель роста. По мнению Силуанова, прежняя экономическая стратегия эффективно работает.

«Мы живём в таком сложном мире, Россия растёт на 4 с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет. Модель работает», — считает глава Минфина.

Набиуллина озвучила планы насчёт ключевой ставки
Набиуллина озвучила планы насчёт ключевой ставки

Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ Набиуллина заявила, что некоторые факторы, которые обеспечивали высокий рост национальной экономики, лишились былого потенциала, и призвала к поиску новых решений. При этом глава ЦБ согласна с Силуановым в том, что экономика России выходит из состояния перегрева.

Юрий Лысенко
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