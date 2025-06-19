«После холода приходит лето»: Силуанов высказался об экономической ситуации в России
Силуанов: В экономике России «похолодание», но после него всегда приходит лето
Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
В экономике России наступило «похолодание», но после него всегда «приходит лето». Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«У нас сейчас похолодание. После холода всегда приходит лето», — заметил он.
При этом министр не согласился с мнением руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что часть ресурсов, обеспечивавших мощный рост российской экономики в последние два года, себя исчерпали и необходимо искать новую модель роста. По мнению Силуанова, прежняя экономическая стратегия эффективно работает.
«Мы живём в таком сложном мире, Россия растёт на 4 с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет. Модель работает», — считает глава Минфина.
Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ Набиуллина заявила, что некоторые факторы, которые обеспечивали высокий рост национальной экономики, лишились былого потенциала, и призвала к поиску новых решений. При этом глава ЦБ согласна с Силуановым в том, что экономика России выходит из состояния перегрева.