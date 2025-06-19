Константинов: Атаки ВСУ на Крымский мост носят идеологический характер

Попытки нападок киевского режима на Крымский мост имеют идеологическую подоплёку, поскольку он воплощает собой символ российского Крыма. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости» на ПМЭФ-2025.

По его словам, мост является знаковым объектом Русского мира, впечатляющим своим величием и вызывающим раздражение у киевских властей, неспособных к созиданию.

«Крымский мост — символ, это ребёнок Русского мира. Он очень символичен», — сказал он.