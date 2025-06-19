Константинов: Атаки ВСУ на Крымский мост носят идеологический характер
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Попытки нападок киевского режима на Крымский мост имеют идеологическую подоплёку, поскольку он воплощает собой символ российского Крыма. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости» на ПМЭФ-2025.
По его словам, мост является знаковым объектом Русского мира, впечатляющим своим величием и вызывающим раздражение у киевских властей, неспособных к созиданию.
«Крымский мост — символ, это ребёнок Русского мира. Он очень символичен», — сказал он.
Напомним, что Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать Крымский мост 3 июня. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на сооружении был взрыв, но повреждений оно не получило. Спустя время экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес связал удары ВСУ по российским аэродромам с реализацией крупного плана. И новой целью может оказаться Крымский мост.