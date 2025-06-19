Ради Украины: В ГД объяснили, почему IIHF проигнорировала российских хоккеистов «Флориды»
Депутат Журова: Хоккеистов из России не поздравили с Кубком Стэнли из-за Украины
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Международная федерация хоккея (IIHF) не поздравила российских хоккеистов Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова, которые вместе с командой «Флорида Пантерз» завоевали Кубок Стэнли, потому что опасалась скандала с Украиной, уверена депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она подчеркнула, что понимает, но не оправдывает решение спортивных чиновников.
«Они не хотят скандала, потому что надо написать страну. Не напишешь же просто фамилию игроков. Насколько я понимаю, у всех остальных хоккеистов страна написана. Если напишут Россия рядом с нашими хоккеистами, вы представляете, что будет с Украиной? Они начнут писать письма, будут скандалы», — заявила парламентарий в интервью NEWS.ru.
Напомним, что Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли после того, как «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф НХЛ. Однако IIHF не стала включать игроков из России в поздравительный постер для «Флориды».