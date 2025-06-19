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Регион
19 июня, 10:10

Песков: Киевский режим «так себе» собеседник для переговоров

Обложка © МИД Украины

Обложка © МИД Украины

Киевский режим «так себе» собеседник для переговоров, доверять украинской стороне нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ещё одной характерной чертой Киева он назвал хамство.

«Просто сейчас пришла администрация [США], которая не готова терпеть это хамство и которая достаточно категорична и прямолинейна в своих суждениях, что явно доставляет большой дискомфорт для киевского режима», — отметил представитель Кремля в интервью «Известиям».

Путин: При отсутствии мирного соглашения Россия реализует цели военным путём
Путин: При отсутствии мирного соглашения Россия реализует цели военным путём

Напомним, что накануне на встрече с представителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что новый раунд переговоров России и Украины возможен после 22 июня. При этом он предупредил, что условия договора о мире могут ухудшиться для Киева, если он не пойдёт на соглашение с Москвой в рамках стамбульских встреч.

Александра Вишнякова
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