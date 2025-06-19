Песков: Киевский режим «так себе» собеседник для переговоров

Киевский режим «так себе» собеседник для переговоров, доверять украинской стороне нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Просто сейчас пришла администрация [США], которая не готова терпеть это хамство и которая достаточно категорична и прямолинейна в своих суждениях, что явно доставляет большой дискомфорт для киевского режима», — отметил представитель Кремля в интервью «Известиям».