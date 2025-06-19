«Потенциал у нас большой»: Политолог оценил шансы России примирить Израиль с Ираном
Эксперт Мендкович: У РФ есть большой потенциал для посредничества на Ближнем Востоке
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Россия способна сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, считает политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В беседе с Life.ru он отметил, что Москва уже заявляла о готовности стать посредником, но многое зависит от позиции обеих сторон.
Израиль под достаточно надуманным предлогом начал агрессию против Ирана, и я не знаю, когда они согласятся остановиться. По всей вероятности, когда у них кончатся американские противоракеты и они столкнутся с неприемлемым для себя уровнем потерь.
По словам специалиста, израильская агрессия развивалась стремительно, и сейчас ситуация может измениться только при резком росте потерь или истощении военных ресурсов.
Кроме того, политолог подчеркнул, что российская сторона принципиально заинтересована в мирном исходе и готова активно способствовать деэскалации. В прошлом году именно благодаря усилиям Москвы удалось избежать полномасштабной войны между Израилем и Ираном, которая могла бы вовлечь США. По словам Мендковича, РФ намерена и дальше предлагать свои услуги в качестве посредника, разрабатывать возможные решения и предоставлять площадку для переговоров.
«Потенциал у нас большой, безусловно, учитывая, что у России достаточно хорошие отношения и с Ираном, в принципе, они оставались вполне нейтральными и с Израилем», — резюмировал собеседник Life.ru.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия предложила возможные варианты прекращения боевых действий. По его словам, диалог должен учитывать как интересы Ирана в мирной атомной программе, так и безопасность Израиля. Президент отметил, что лично находится в контакте с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом.