«Потенциал у нас большой»: Политолог оценил шансы России примирить Израиль с Ираном

Россия способна сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, считает политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В беседе с Life.ru он отметил, что Москва уже заявляла о готовности стать посредником, но многое зависит от позиции обеих сторон.

Израиль под достаточно надуманным предлогом начал агрессию против Ирана, и я не знаю, когда они согласятся остановиться. По всей вероятности, когда у них кончатся американские противоракеты и они столкнутся с неприемлемым для себя уровнем потерь. Никита Мендкович Глава Евразийского аналитического клуба, политолог

По словам специалиста, израильская агрессия развивалась стремительно, и сейчас ситуация может измениться только при резком росте потерь или истощении военных ресурсов.

Кроме того, политолог подчеркнул, что российская сторона принципиально заинтересована в мирном исходе и готова активно способствовать деэскалации. В прошлом году именно благодаря усилиям Москвы удалось избежать полномасштабной войны между Израилем и Ираном, которая могла бы вовлечь США. По словам Мендковича, РФ намерена и дальше предлагать свои услуги в качестве посредника, разрабатывать возможные решения и предоставлять площадку для переговоров.