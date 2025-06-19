В Госдуме объяснили слова Набиуллиной о выходе российской экономики из перегрева
Говырин: Заявления Набиуллиной о перегреве — начало новой фазы в экономике РФ
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина озвучила на Петербургском международном экономическом форуме, что российская экономика вступила в период выхода из состояния перегрева. Многие стали разбираться в значении данного термина и каким образом этот процесс отражается на жизни всех россиян. На эти и другие вопросы ответил участник ПМЭФ-2025, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и председатель Экспертного совета Алексей Говырин в беседе с Life.ru.
Заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что российская экономика сейчас проходит этап выхода из перегрева, представляет собой маркер смены экономического цикла. То, что глава регулятора теперь говорит о выходе из перегрева, можно расценивать как сигнал начала более сбалансированной фазы. Это не означает, что экономика перешла в зону снижения, но темпы роста начинают замедляться. Это также может указывать на то, что ужесточение условий кредитования начало выполнять свою задачу: избыточный спрос сдерживается, производственные звенья получают передышку, а предприятия и домохозяйства адаптируются к новой норме.
Он пояснил, что в макроэкономическом контексте «перегрев» означает ситуацию, когда совокупный спрос устойчиво превышает возможности предложения, что приводит к инфляционному давлению, росту цен на ресурсы и перегрузке производственных цепочек. Политик отметил, что это особенно заметно в условиях ограниченного импорта, давления со стороны бюджетных расходов и высокой потребительской активности, вызванной либо ростом доходов, либо перераспределением сбережений.
Говырин напомнил, что в предыдущие периоды оживления рост российской экономики сопровождался ускорением инфляции, нехваткой рабочей силы, повышенным спросом на кредитование, особенно в потребительском сегменте, а также трудностями с масштабированием производства. Он указал, что в ответ на эти сигналы Банк России придерживался жёсткой денежно-кредитной политики, включая поддержание рекордно высокой ключевой ставки, чтобы остудить экономическую активность и не допустить закрепления высоких инфляционных ожиданий.
Однако Говырин предупредил, что сама по себе смена фазы не гарантирует устойчивости. Он заключил, что без последовательных структурных решений, направленных на расширение предложения, рост производительности и инвестиций в трудовой капитал, экономика может застрять в узком диапазоне колебаний между перегревом и стагнацией.
Оценка Набиуллиной указывает не на завершённость процесса, а скорее на необходимость переосмысления приоритетов — от управления спросом к стимулированию долгосрочного роста на основе внутренних ресурсов.
Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. Она также отметила, что даже при возможном уменьшении процентных ставок банковские вклады по-прежнему будут оставаться привлекательным способом сохранения средств для граждан.