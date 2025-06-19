В Госдуме объяснили слова Набиуллиной о выходе российской экономики из перегрева

Глава Банка России Эльвира Набиуллина озвучила на Петербургском международном экономическом форуме, что российская экономика вступила в период выхода из состояния перегрева. Многие стали разбираться в значении данного термина и каким образом этот процесс отражается на жизни всех россиян. На эти и другие вопросы ответил участник ПМЭФ-2025, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и председатель Экспертного совета Алексей Говырин в беседе с Life.ru.

Заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что российская экономика сейчас проходит этап выхода из перегрева, представляет собой маркер смены экономического цикла. То, что глава регулятора теперь говорит о выходе из перегрева, можно расценивать как сигнал начала более сбалансированной фазы. Это не означает, что экономика перешла в зону снижения, но темпы роста начинают замедляться. Это также может указывать на то, что ужесточение условий кредитования начало выполнять свою задачу: избыточный спрос сдерживается, производственные звенья получают передышку, а предприятия и домохозяйства адаптируются к новой норме. Алексей Говырин Депутат Госдумы

Он пояснил, что в макроэкономическом контексте «перегрев» означает ситуацию, когда совокупный спрос устойчиво превышает возможности предложения, что приводит к инфляционному давлению, росту цен на ресурсы и перегрузке производственных цепочек. Политик отметил, что это особенно заметно в условиях ограниченного импорта, давления со стороны бюджетных расходов и высокой потребительской активности, вызванной либо ростом доходов, либо перераспределением сбережений.

Говырин напомнил, что в предыдущие периоды оживления рост российской экономики сопровождался ускорением инфляции, нехваткой рабочей силы, повышенным спросом на кредитование, особенно в потребительском сегменте, а также трудностями с масштабированием производства. Он указал, что в ответ на эти сигналы Банк России придерживался жёсткой денежно-кредитной политики, включая поддержание рекордно высокой ключевой ставки, чтобы остудить экономическую активность и не допустить закрепления высоких инфляционных ожиданий.

Однако Говырин предупредил, что сама по себе смена фазы не гарантирует устойчивости. Он заключил, что без последовательных структурных решений, направленных на расширение предложения, рост производительности и инвестиций в трудовой капитал, экономика может застрять в узком диапазоне колебаний между перегревом и стагнацией.

Оценка Набиуллиной указывает не на завершённость процесса, а скорее на необходимость переосмысления приоритетов — от управления спросом к стимулированию долгосрочного роста на основе внутренних ресурсов. Алексей Говырин Депутат Госдумы