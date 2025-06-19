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Регион
19 июня, 13:08

Самозапретом на кредиты уже воспользовались 12 млн россиян

Григоренко: Самозапрет на кредиты через «Госуслуги» установили уже 12 млн россиян

Госуслуги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Госуслуги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Возможностью введения самозапрета на оформление кредитов через портал «Госуслуги» уже воспользовалось более 12 миллионов россиян. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2025.

«Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги» с 1 марта этого года», — сообщил Григоренко.

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Как уже рассказывал Life.ru, начало весны ознаменовалось запуском новой системы самоограничения на кредиты, призванной стать барьером на пути финансовых мошенников. В Минцифры подробно разъяснили порядок активации этой опции для банковских займов и микрофинансовых организаций.

Мария Любицкая
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