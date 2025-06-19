12-летняя крымчанка Марианна Ковалевская стала чемпионкой мира по фитнесу

Марианна Ковалевская из Симферополя переписала историю отечественного детского фитнеса, став самой молодой россиянкой, одержавшей победу на чемпионате мира в Сербии. В Белграде 12-летняя спортсменка уверенно обошла десятки соперниц со всего мира и заняла первое место в номинации «Фитнес челлендж», блестяще выполнив цикл из шести силовых упражнений, включая пресс, бёрпи и приседания.

Как рассказал отец девочки в интервью Mash на спорте, к спортивному фитнесу Марианна пришла всего восемь месяцев назад — но за это время уже успела завоевать титулы чемпионки Крыма и победительницы всероссийского турнира «Самсон-61». При этом физподготовкой она занимается с пяти лет под руководством отца, что позволило ей раньше сверстников добиться результатов в акробатике и фигурном катании. Сейчас у Марианны первый спортивный разряд, а в планах — покорение вершин в акрофитнесе, фитнес-аэробике и кроссфите.