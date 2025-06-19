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19 июня, 15:43

12-летняя крымчанка Марианна Ковалевская стала чемпионкой мира по фитнесу

Обложка © Mash на спорте

Обложка © Mash на спорте

Марианна Ковалевская из Симферополя переписала историю отечественного детского фитнеса, став самой молодой россиянкой, одержавшей победу на чемпионате мира в Сербии. В Белграде 12-летняя спортсменка уверенно обошла десятки соперниц со всего мира и заняла первое место в номинации «Фитнес челлендж», блестяще выполнив цикл из шести силовых упражнений, включая пресс, бёрпи и приседания.

Видео © Mash на спорте

Как рассказал отец девочки в интервью Mash на спорте, к спортивному фитнесу Марианна пришла всего восемь месяцев назад — но за это время уже успела завоевать титулы чемпионки Крыма и победительницы всероссийского турнира «Самсон-61». При этом физподготовкой она занимается с пяти лет под руководством отца, что позволило ей раньше сверстников добиться результатов в акробатике и фигурном катании. Сейчас у Марианны первый спортивный разряд, а в планах — покорение вершин в акрофитнесе, фитнес-аэробике и кроссфите.

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Ранее российские учёные научились определять предрасположенность детей к спорту по ДНК. Спортивные возможности человека определяются сочетанием генов, регулирующих деятельность мышечной, эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Тестирование помогает точно определить, какими физическими качествами обладает ребёнок, подходящими для той или иной секции.

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Марина Фещенко
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