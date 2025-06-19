В Курске дали старт Всероссийской акции «Свеча памяти»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86
В мемориальном комплексе «Курская дуга» стартовала ежегодная Всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны дало в Курске старт Всероссийской акции «Свеча памяти». Видео © Telegram / Минобороны России
«В знак преемственности поколений сын участника Великой Отечественной войны, кавалера Орденов Отечественной войны I-й и II-й степени Иван Малков передал пламя участнику специальной военной операции, Герою России подполковнику Александру Данилову, который принимал участие в обороне Малой Локни Курской области», — говорится в сообщении.
Вечный огонь отправится в Москву в сопровождении военнослужащих роты почётного караула Преображенского полка. Торжественная эстафета пройдёт через шесть областей, где у мемориалов памяти запланированы траурные церемонии.
Акция проходит в России каждый год. Мероприятие стартует у памятников и мемориальных комплексов, посвящённых героям, защищавшим страну. От Вечного огня берут частицу пламени. Затем огонь доставляют в Главный храм Вооружённых сил РФ, где 22 июня, ровно в 4 утра, зажигается «Свеча Памяти». Ранее огонь для этой церемонии привозили из Санкт-Петербурга, Бреста и Волгограда.
Ранее эксперты ЭИСИ заявили, что память войне и Победе — фундамент единства россиян. Кроме того, Life.ru рассказал, на каких станциях московского метро можно найти символы Великой Отечественной войны.