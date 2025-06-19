В Курске дали старт Всероссийской акции «Свеча памяти»

В мемориальном комплексе «Курская дуга» стартовала ежегодная Всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны дало в Курске старт Всероссийской акции «Свеча памяти». Видео © Telegram / Минобороны России

«В знак преемственности поколений сын участника Великой Отечественной войны, кавалера Орденов Отечественной войны I-й и II-й степени Иван Малков передал пламя участнику специальной военной операции, Герою России подполковнику Александру Данилову, который принимал участие в обороне Малой Локни Курской области», — говорится в сообщении.

Вечный огонь отправится в Москву в сопровождении военнослужащих роты почётного караула Преображенского полка. Торжественная эстафета пройдёт через шесть областей, где у мемориалов памяти запланированы траурные церемонии.