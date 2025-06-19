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19 июня, 17:31

«Переворачивает сознание»: Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы

Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы Булиной

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова растрогалась, вспоминая книгу «Блокадная зима моего детства» Ирины Булиной. Яркими эмоциями от прочитанного дипломат поделилась на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Почему я плачу? Потому что я прочитала эту книгу за одну ночь... Когда я утром проснулась, позвала свою дочку, которой 14 лет, и сказала: «Ты должна прочитать её». Она прочитала. Несмотря на то, что ей 14, она прочитала быстрее, чем я. Эта книга переворачивает сознание даже тех людей, которые знают про блокаду и про Великую Отечественную войну буквально всё», — сказала Захарова.

Дипломат зачитала отрывок о первой бомбардировке Ленинграда, которую автор пережила в свой день рождения. Захарова отметила, что спустя 80 лет аналогичные записи встречаются в дневниках детей Донбасса.

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Ранее президент России Владимир Путин прослезился при просмотре эпизодов нового фильма о Великой Отечественной войне. Он также отметил, что Россия чтит всех, кто вносил вклад в общую Победу над нацистами. Глава государства акцентировал внимание на том, что тех, кто разделяет взгляды России и является её другом, объединяет общая задача — построение справедливого миропорядка.

Александра Мышляева
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