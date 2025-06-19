«Переворачивает сознание»: Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы

«Почему я плачу? Потому что я прочитала эту книгу за одну ночь... Когда я утром проснулась, позвала свою дочку, которой 14 лет, и сказала: «Ты должна прочитать её». Она прочитала. Несмотря на то, что ей 14, она прочитала быстрее, чем я. Эта книга переворачивает сознание даже тех людей, которые знают про блокаду и про Великую Отечественную войну буквально всё», — сказала Захарова.