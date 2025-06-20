Командующий КСИР назначил нового руководителя разведки

Маджид сменил на посту Мохаммада Каземи, погибшего в результате израильских авиаударов. Назначение Хадеми, предположительно, было произведено по решению командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

Напомним, 15 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации главы разведки КСИР Каземи и его заместителя. Он также подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо. Позднее Тегеран подтвердил смерть военного руководителя.