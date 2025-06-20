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19 июня, 21:23

Командующий КСИР назначил нового руководителя разведки

Fars: Маджид Хадеми назначен главой разведки КСИР

Маджид Хадеми. Обложка © X / Open Source Intel

Маджид Хадеми. Обложка © X / Open Source Intel

Новым руководителем разведывательного бюро Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал генерал Маджид Хадеми. Об этом сообщает агентство Fars.

Маджид сменил на посту Мохаммада Каземи, погибшего в результате израильских авиаударов. Назначение Хадеми, предположительно, было произведено по решению командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

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Напомним, 15 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации главы разведки КСИР Каземи и его заместителя. Он также подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо. Позднее Тегеран подтвердил смерть военного руководителя.

Тимур Хингеев
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