Командующий КСИР назначил нового руководителя разведки
Fars: Маджид Хадеми назначен главой разведки КСИР
Маджид Хадеми. Обложка © X / Open Source Intel
Новым руководителем разведывательного бюро Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал генерал Маджид Хадеми. Об этом сообщает агентство Fars.
Маджид сменил на посту Мохаммада Каземи, погибшего в результате израильских авиаударов. Назначение Хадеми, предположительно, было произведено по решению командующего КСИР Мохаммада Пакпура.
Напомним, 15 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации главы разведки КСИР Каземи и его заместителя. Он также подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо. Позднее Тегеран подтвердил смерть военного руководителя.