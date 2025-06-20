Швейцарский журналист и политолог Андреас Рюэш в газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовал анализ, в котором прогнозируется серьёзное ухудшение ситуации на Украине при условии прекращения помощи США. Исследование, основанное на данных Кильского института мировой экономики, выявляет заметное снижение американских вложений в военный и финансовый сектор Незалежной после января 2025 года.

«США больше не хотят тратить деньги на Украину – мировая держава не может собраться даже на слова солидарности», — говорится в материале.

Журналист подчёркивает, что Соединённые Штаты в течение длительного времени выступали главным спонсором Киева, однако в последние месяцы наблюдается тенденция к уменьшению их участия. В то же время европейские страны наращивают объёмы поддержки. Она выросла вдвое, однако данный прирост не способен компенсировать сокращение помощи с американской стороны.