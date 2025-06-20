В Швейцарии заявили о рисках для Киева при прекращении американской помощи
NZZ: Прекращение помощи США ставит Украину под угрозу серьёзного кризиса
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Швейцарский журналист и политолог Андреас Рюэш в газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовал анализ, в котором прогнозируется серьёзное ухудшение ситуации на Украине при условии прекращения помощи США. Исследование, основанное на данных Кильского института мировой экономики, выявляет заметное снижение американских вложений в военный и финансовый сектор Незалежной после января 2025 года.
«США больше не хотят тратить деньги на Украину – мировая держава не может собраться даже на слова солидарности», — говорится в материале.
Журналист подчёркивает, что Соединённые Штаты в течение длительного времени выступали главным спонсором Киева, однако в последние месяцы наблюдается тенденция к уменьшению их участия. В то же время европейские страны наращивают объёмы поддержки. Она выросла вдвое, однако данный прирост не способен компенсировать сокращение помощи с американской стороны.
Статистика Кильского института охватывает период до апреля 2025 года — времени, предшествующего решению правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца прекратить раскрытие данных о военных поставках. Берлин объясняет этот шаг новой концепцией «стратегической двусмысленности». Однако для Киева такая непрозрачность может обернуться серьёзными последствиями, если за этим термином скрывается дефицит важного вооружения, отметил Рюэш.
А ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что киевский режим «сыпется на глазах». Он связал это с побегом министра единства Украины Алексея Чернышова. Парламентарий охарактеризовал ситуацию как беспрецедентно компрометирующую для украинских властей.