«Не ХАМАС в сандалиях»: Иранская ракета «Саджил» развеяла миф о мощности Израиля

Иран применил для атаки по Израилю двухступенчатую сверхтяжёлую ракету «Саджил», которая, вероятно, была сбита, однако смогла продемонстрировать миру, на что способна Исламская Республика. При этом государство может ударить по еврейскому государству ещё более мощным оружием, уверен завкафедрой РЭУ имени Плеханова, профессор Андрей Кошкин.

«ХАМАС атакуют с автоматами Калашникова наперевес и в сандалиях. В Ливане боевики «Хезболлы» запускают кустарные неуправляемые реактивные ракеты «Кассам» просто с черенка лопаты. На таком фоне действительно складывается впечатление о мощности Израиля», — отметил собеседник 360.ru.

Однако Ирану удалось развенчать этот миф, потому что силы ПВО Израиля не смогли эффективно отразить все волны атак баллистическими ракетами. Двухступенчатые ракеты оказались для израильтян в новинку, подчеркнул политолог, но у иранцев есть ещё и гиперзвуковое оружие.

«Полтора года назад показывали их завод, где производят гиперзвуковые версии оружия. Их ещё не задействовали для ударов по Израилю», — заявил доктор политических наук.