Иран обхитрил Израиль на $1,3 млрд, устроив ракетный ливень старыми снарядами
Иран атаковал Израиль старыми ракетами и вынудил расходовать максимум средств
Вооружённые силы Ирана применяли только устаревший ракетный арсенал при атаке по Израилю. Замысел иранского командования состоял в том, чтобы вынудить Тель-Авив и его западных союзников израсходовать $1,3 млрд на отражение удара при минимальных расходах самого Тегерана. Об этом рассказал командир ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амир-Али Хаджизаде.
"Мы атаковали Израиль, используя устаревшее оружие и минимальные средства. Мы не использовали такие ракеты, как "Хорремшахр", "Саджил", "Шахед Хадж Касем", "Хайбаршекан" или "Гиперзвук-2". Мы заставили Израиль и западный лагерь использовать максимум вооружения при всего лишь минимальных усилиях с нашей стороны", — утверждает Хаджизаде, которого цитирует агентство Tasnim.
Напомним, что в ночь на 14 апреля состоялся иранский обстрел по территории Израиля в ответ на атаку консульства Ирана в Сирии. В Тегеране заявили, что удары наносились лишь по военным объектам. Израильский премьер-министр Нетаньяху сообщил, что атака была отражена. "Цивилизованные страны", закрыв глаза на предыдущие действия ЦАХАЛ, обвинили иранскую сторону в агрессии. Советник Джо Байдена Джейк Салливан пообещал в скором времени ввести новые санкции в отношении Ирана. В свою очередь командующий подразделением ядерной защиты и безопасности КСИР заявил, что в случае ответной агрессии его страна будет проводить атаки по "ядерным центрам" Израиля.
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