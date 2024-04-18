Иран обхитрил Израиль на $1,3 млрд, устроив ракетный ливень старыми снарядами

Вооружённые силы Ирана применяли только устаревший ракетный арсенал при атаке по Израилю. Замысел иранского командования состоял в том, чтобы вынудить Тель-Авив и его западных союзников израсходовать $1,3 млрд на отражение удара при минимальных расходах самого Тегерана. Об этом рассказал командир ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амир-Али Хаджизаде.

"Мы атаковали Израиль, используя устаревшее оружие и минимальные средства. Мы не использовали такие ракеты, как "Хорремшахр", "Саджил", "Шахед Хадж Касем", "Хайбаршекан" или "Гиперзвук-2". Мы заставили Израиль и западный лагерь использовать максимум вооружения при всего лишь минимальных усилиях с нашей стороны", — утверждает Хаджизаде, которого цитирует агентство Tasnim.