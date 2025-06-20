Иран и Израиль
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Регион
20 июня, 08:43

ПВО Израиля устроила пожар в собственном городе, пытаясь сбить ракету Ирана

Haaretz: В израильском городе начался пожар из-за попыток ПВО сбить ракету Ирана

Обложка © ТАСС / АР / Leo Correa

Обложка © ТАСС / АР / Leo Correa

Израильская противовоздушная оборона не смогла перехватить иранскую ракету утром в пятницу. Как пишет издание Haaretz, в результате падения обломков пострадали пять человек. Инцидент произошёл на юге страны.

Нештатная работа перехватчиков, по предварительным данным, объясняется неисправностью.

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Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты, включая Натанз. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают ежедневно обмениваться ударами.

Никита Никонов
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