ПВО Израиля устроила пожар в собственном городе, пытаясь сбить ракету Ирана
Haaretz: В израильском городе начался пожар из-за попыток ПВО сбить ракету Ирана
Обложка © ТАСС / АР / Leo Correa
Израильская противовоздушная оборона не смогла перехватить иранскую ракету утром в пятницу. Как пишет издание Haaretz, в результате падения обломков пострадали пять человек. Инцидент произошёл на юге страны.
Нештатная работа перехватчиков, по предварительным данным, объясняется неисправностью.
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставший лев» и атаковала иранские ядерные объекты, включая Натанз. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают ежедневно обмениваться ударами.