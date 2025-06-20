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Регион
20 июня, 09:46

Песков назвал запланированным замедление экономики России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замедление российской экономики было запланированным, а теперь обсуждается вопрос о необходимости ускорения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра экономического развития Максима Решетникова о том, что экономика России близка к рецессии.

«Снижение темпов роста экономики проводилось Центробанком в рамках запланированных мер. Сейчас мы наблюдаем реакцию экономики на эти решения», — пояснил Песков.

Он добавил, что среди экономистов идут дискуссии о том, достаточно ли было замедления и стоит ли теперь стимулировать рост. «Споры ведутся о том, нужно ли ускоряться, и если да, то в каком темпе — быстрее или постепенно. Именно это сейчас обсуждают наши эксперты», — отметил представитель Кремля.

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Несмотря на то, что цифры показывают охлаждение экономического роста в России, бизнес и индикаторы сигнализируют о возможности рецессии. Дальнейшая траектория экономики будет зависеть от решений, принятых правительством, заявил ранее министр экономического развития Максим Решетников. Также он попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину проявить «немного любви» к экономике.

Александр Юнашев
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