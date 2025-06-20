Песков назвал запланированным замедление экономики России

Замедление российской экономики было запланированным, а теперь обсуждается вопрос о необходимости ускорения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра экономического развития Максима Решетникова о том, что экономика России близка к рецессии.

Он добавил, что среди экономистов идут дискуссии о том, достаточно ли было замедления и стоит ли теперь стимулировать рост. «Споры ведутся о том, нужно ли ускоряться, и если да, то в каком темпе — быстрее или постепенно. Именно это сейчас обсуждают наши эксперты», — отметил представитель Кремля.