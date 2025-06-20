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20 июня, 06:59

«Всё будет хорошо»: Силуанов рассказал, что экономика РФ переходит от «холодка» к теплу

Силуанов: Экономика РФ переходит к потеплению, всё будет хорошо

Антон Силуанов. Обложка © Kremlin.ru

Антон Силуанов. Обложка © Kremlin.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что после «заморозков» в российскую экономику придёт долгожданное потепление. Слова главы Минфина приводит журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Силуанов обещает, что всё будет хорошо. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мы переходим от холодка к более тёплому периоду. Так что, всё будет хорошо», — заверил Силуанов, потирая руки.

Набиуллина назвала период, который сейчас проходит российская экономика
Набиуллина назвала период, который сейчас проходит российская экономика

Ранее Антон Силуанов заявил, что в экономике России наблюдается «похолодание», но после холодов всегда приходит лето. Он также отметил, что сейчас РФ развивается «на четыре с плюсом», поэтому менять модель не стоит. А вот глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что ряд аспектов, обеспечивающих рост, уже своё отработали. О необходимости поиска новой модели также заявлял замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Александр Юнашев
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