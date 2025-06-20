«Всё будет хорошо»: Силуанов рассказал, что экономика РФ переходит от «холодка» к теплу

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что после «заморозков» в российскую экономику придёт долгожданное потепление. Слова главы Минфина приводит журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Силуанов обещает, что всё будет хорошо. Видео © Telegram / Ю нашев LIVE

«Мы переходим от холодка к более тёплому периоду. Так что, всё будет хорошо», — заверил Силуанов, потирая руки.