Не в тренде: В Кремле разъяснили позицию Москвы по G7
Песков: G7 давно стала нежизнеспособным и неинтересным для России форматом
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Формат G7 давно перестал быть интересен России и стал нежизнеспособным форматом, который уступает БРИКС по доле в мировой экономике. Об этом в разговоре с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается нашего отношения к «Семёрке», оно хорошо известно. «Семёрка» давно уже не является для нас интересным и востребованным форматом», — напомнил спикер Кремля.
Дипломат добавил, что другие международные форматы, в частности БРИКС, представляют государства с куда более весомой долей в мировой экономике, чем у «Группы семи». То же самое касается и G20 — намного более эффективного и представительного с точки зрения влияния на мировые дела объединения.
Песков пояснил, что отсутствие интереса Москвы к G20 обусловлено ещё и мировыми тенденциями, которые указывают, что доля стран «Большой семёрки» в мировых делах и экономике будет снижаться и дальше. Такую ситуацию нельзя объяснить сезонной волатильностью — это давно сформированный тренд, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал саммит G7, проходивший с 15 по 17 июня в Канаде. Он назвал мероприятие блёклым и сказал, что сам формат теряет важность на фоне G20. К слову о последнем — президент РФ Владимир Путин уже получил приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в конце ноября в ЮАР.