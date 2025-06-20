Не в тренде: В Кремле разъяснили позицию Москвы по G7

Формат G7 давно перестал быть интересен России и стал нежизнеспособным форматом, который уступает БРИКС по доле в мировой экономике. Об этом в разговоре с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается нашего отношения к «Семёрке», оно хорошо известно. «Семёрка» давно уже не является для нас интересным и востребованным форматом», — напомнил спикер Кремля.

Дипломат добавил, что другие международные форматы, в частности БРИКС, представляют государства с куда более весомой долей в мировой экономике, чем у «Группы семи». То же самое касается и G20 — намного более эффективного и представительного с точки зрения влияния на мировые дела объединения.