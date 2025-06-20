Песков: Кремль видит желание Израиля продолжать боевые действия против Ирана

Судя по заявлениям израильской стороны, власти еврейского государства намерены и дальше наращивать военную активность в отношении Ирана. Такое заявление в беседе с журналистами сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

«Пока что мы с вами видим желание Израиля продолжать боевые действия. По крайней мере, так официально декларируются намерения», — отметил он.

Ирано-израильский конфликт достиг критической точки 13 июня 2025 года, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула операцию под кодовым названием «Восставший лев», нанеся удары по ключевым иранским ядерным объектам, в том числе по комплексу в Натанзе. Тегеран не стал медлить с ответом, инициировав операцию «Правдивое обещание — 3», которая вылилась в массированный ракетный и дроновый обстрел израильских населённых пунктов, включая Тель-Авив. С тех пор обе стороны ежедневно наносят друг другу ответные удары, поддерживая высокую интенсивность конфликта.