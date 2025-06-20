Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 09:22

Песков: Кремль видит желание Израиля продолжать боевые действия против Ирана

Обложка © ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Обложка © ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Судя по заявлениям израильской стороны, власти еврейского государства намерены и дальше наращивать военную активность в отношении Ирана. Такое заявление в беседе с журналистами сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

«Пока что мы с вами видим желание Израиля продолжать боевые действия. По крайней мере, так официально декларируются намерения», — отметил он.

Новости конфликта Израиля и Ирана. Под ударом — центр Тегерана и офис Microsoft в Беэр-Шеве, США думают о применении ядерного оружия, 20 июня
Новости конфликта Израиля и Ирана. Под ударом — центр Тегерана и офис Microsoft в Беэр-Шеве, США думают о применении ядерного оружия, 20 июня

Ирано-израильский конфликт достиг критической точки 13 июня 2025 года, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула операцию под кодовым названием «Восставший лев», нанеся удары по ключевым иранским ядерным объектам, в том числе по комплексу в Натанзе. Тегеран не стал медлить с ответом, инициировав операцию «Правдивое обещание — 3», которая вылилась в массированный ракетный и дроновый обстрел израильских населённых пунктов, включая Тель-Авив. С тех пор обе стороны ежедневно наносят друг другу ответные удары, поддерживая высокую интенсивность конфликта.

Александр Юнашев
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