Советник Верховного лидера Ирана Шамхани вышел на связь после ранения

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани выжил после израильской атаки, но получил серьезные ранения — об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

По ее информации, удар был нанесен по его квартире утром 13 июня. Шамхани был срочно госпитализирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщает телеканал, он передал послание верховному лидеру, заверив, что жив и «готов отдать свою жизнь во имя Родины».