Советник Верховного лидера Ирана Шамхани вышел на связь после ранения
Секретарь Совета безопасности Ирана Али Шамхани. Обложка © Владимир Смирнов/POOL/ТАСС
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани выжил после израильской атаки, но получил серьезные ранения — об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
По ее информации, удар был нанесен по его квартире утром 13 июня. Шамхани был срочно госпитализирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Как сообщает телеканал, он передал послание верховному лидеру, заверив, что жив и «готов отдать свою жизнь во имя Родины».
Напомним, что на днях Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель ещё восьми командиров иранских ВКС из-за израильских атак. А главнокомандующий ВКС КСИР Али Хаджизаде был убит ещё первой волной израильских 13 июня. СМИ также сообщали, что замглавы генштаба Ирана генерал-майор Мехди Раббани погиб дома вместе с женой и детьми, но его имени в опубликованном списке нет.