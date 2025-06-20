Газета «Вечерняя Москва» представлена на стенде столицы на ПМЭФ-2025
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Новый выпуск газеты «Вечерняя Москва» был представлен на стенде столичного правительства, который открылся на площадке Петербургского международного экономического форума. В целом, по данным издания, городской стенд вызвал значительный интерес у участников и гостей ПМЭФ-2025.
Стенд столицы стал одним из крупнейших на форуме, дав посетителям возможность ознакомиться с основными городскими проектами и инициативами в различных сферах. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на площадке представлена информация о Портале поставщиков — платформе, объединяющей предпринимателей и организации из десятков российских регионов. Особое внимание уделено и Московскому метрополитену, которому в этом году исполнилось 90 лет.
Ранее Кремль анонсировал объёмное выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2025. В своей речи глава государства даст оценку развития национальной экономики и обозначит основные направления её развития. Кроме того, Life.ru выяснил, кто будет модератором сессии с российским лидером на ПМЭФ-2025.