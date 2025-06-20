Любовь или карьера? Россияне ответили на главный вопрос

Согласно результатам исследования, которые публикует «Газета.ru» , для 41% работающих россиян любовь оказалась важнее карьеры. Однако 27% участников опроса подчеркнули, что продвижение по служебной лестнице приоритетнее. Кстати, за два года доля карьеристов увеличилась на 3%, а вот сторонники отношений, наоборот, потеряли 4%.

Чувства по-прежнему занимают важное место в жизни россиян, однако наблюдается тенденция к росту числа тех, кто делает ставку на карьеру. Среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет половина считает любовь важнее, а среди женщин до 35 лет этот показатель составляет лишь 37%. Среди граждан до 35 лет доля тех, кто предпочитает отношения, лишь немного превышает число карьеристов. При этом около трети работающих молодых людей не смогли определиться между любовью и профессиональным развитием.