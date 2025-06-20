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20 июня, 11:30

Любовь или карьера? Россияне ответили на главный вопрос

«Газета.ru»: Для 41% работающих россиян любовь важнее карьеры

Служебный роман. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Служебный роман. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Согласно результатам исследования, которые публикует «Газета.ru», для 41% работающих россиян любовь оказалась важнее карьеры. Однако 27% участников опроса подчеркнули, что продвижение по служебной лестнице приоритетнее. Кстати, за два года доля карьеристов увеличилась на 3%, а вот сторонники отношений, наоборот, потеряли 4%.

Чувства по-прежнему занимают важное место в жизни россиян, однако наблюдается тенденция к росту числа тех, кто делает ставку на карьеру. Среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет половина считает любовь важнее, а среди женщин до 35 лет этот показатель составляет лишь 37%. Среди граждан до 35 лет доля тех, кто предпочитает отношения, лишь немного превышает число карьеристов. При этом около трети работающих молодых людей не смогли определиться между любовью и профессиональным развитием.

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Один наушник на двоих: Россияне назвали песни, с которых начиналась их любовь

Ранее опрос Life.ru показал, что 44% россиян поддерживают идею отпуска для сотрудников с выгоранием. Ещё одно исследование показало, что треть российских работников сталкивается с синдромом самозванца.

Борис Эльфанд
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