Под Серпуховом потерялся годовалый гибрид волка и собаки по кличке Рудияр
В Московской области потерялся гибрид волка и собаки. Это вызвало обеспокоенность местных властей, которые призывают жителей к бдительности. При этом хозяин сбежавшего животного, напротив, уверяет, что питомец абсолютно ручной, сообщает Mash.
Всё случилось в деревне Воскресенки под Серпуховом, волкособ по кличке Рудияр (Вольф для своих) убежал во время прогулки, испугавшись звука газонокосилки, выскочил из ошейника и скрылся. По словам владельца, животному всего год, он очень пуглив и «совершенно и категорически не опасен».
В настоящее время поисками хвостатого занимаются специалисты. Несмотря на заверения хозяина о безобидности питомца, власти предостерегают жителей от самостоятельных попыток поимки, напоминая о непредсказуемости поведения гибридов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростовской области рыбаки обнаружили кенгуру, свободно разгуливающего по полю. На поиски животного были мобилизованы около 100 человек, однако задача осложнялась тем, что он отлично адаптировался к местному ландшафту. В итоге животное удалось поймать, путешественник не пострадал.