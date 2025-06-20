Под Серпуховом потерялся годовалый гибрид волка и собаки по кличке Рудияр

В Московской области потерялся гибрид волка и собаки. Это вызвало обеспокоенность местных властей, которые призывают жителей к бдительности. При этом хозяин сбежавшего животного, напротив, уверяет, что питомец абсолютно ручной, сообщает Mash.

Всё случилось в деревне Воскресенки под Серпуховом, волкособ по кличке Рудияр (Вольф для своих) убежал во время прогулки, испугавшись звука газонокосилки, выскочил из ошейника и скрылся. По словам владельца, животному всего год, он очень пуглив и «совершенно и категорически не опасен».