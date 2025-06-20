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20 июня, 15:08

Под Серпуховом потерялся годовалый гибрид волка и собаки по кличке Рудияр

Волкособ по кличке Рудияр сбежал от хозяина под Серпуховом. Обложка © Telegram / Mash

Волкособ по кличке Рудияр сбежал от хозяина под Серпуховом. Обложка © Telegram / Mash

В Московской области потерялся гибрид волка и собаки. Это вызвало обеспокоенность местных властей, которые призывают жителей к бдительности. При этом хозяин сбежавшего животного, напротив, уверяет, что питомец абсолютно ручной, сообщает Mash.

Волкособ по кличке Рудияр сбежал от хозяина под Серпуховом. Обложка © Telegram / Mash

Всё случилось в деревне Воскресенки под Серпуховом, волкособ по кличке Рудияр (Вольф для своих) убежал во время прогулки, испугавшись звука газонокосилки, выскочил из ошейника и скрылся. По словам владельца, животному всего год, он очень пуглив и «совершенно и категорически не опасен».

В настоящее время поисками хвостатого занимаются специалисты. Несмотря на заверения хозяина о безобидности питомца, власти предостерегают жителей от самостоятельных попыток поимки, напоминая о непредсказуемости поведения гибридов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростовской области рыбаки обнаружили кенгуру, свободно разгуливающего по полю. На поиски животного были мобилизованы около 100 человек, однако задача осложнялась тем, что он отлично адаптировался к местному ландшафту. В итоге животное удалось поймать, путешественник не пострадал.

Наталья Афонина
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