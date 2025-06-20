«Критическая масса против!» Молдавский депутат объяснил, почему Санду не выиграет новые выборы

Сторонники президента Молдавии Майи Санду не смогут получить парламентское большинство, поскольку критическая масса населения выступит против неё. Об этом сообщил Life.ru молдавский депутат Александр Суходольский.

Суходольский — о парламентских выборах в Молдавии. Видео © Life.ru

«Критическая масса населения уже против Санду. Такой большой объём фальсификаций очень сложно сделать», — сказал депутат в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что Санду и её приспешники будут пытаться выиграть с помощью диаспор, но «реально оппозиционные партии» сделают всё возможное, чтобы защитить эти выборы. Парламентарий пообещал бороться с попытками сфальсифицировать результаты, чтобы не допустить продолжения узурпации власти в Молдавии. По его словам, сценарий президентских выборов, где власти смогли добиться победы Санду с помощью манипуляций, на этот раз не сработает.