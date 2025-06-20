Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 11:56

«Критическая масса против!» Молдавский депутат объяснил, почему Санду не выиграет новые выборы

Молдавский депутат Суходольский: Санду не выиграет парламентские выборы в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Сторонники президента Молдавии Майи Санду не смогут получить парламентское большинство, поскольку критическая масса населения выступит против неё. Об этом сообщил Life.ru молдавский депутат Александр Суходольский.

Суходольский — о парламентских выборах в Молдавии. Видео © Life.ru

«Критическая масса населения уже против Санду. Такой большой объём фальсификаций очень сложно сделать», сказал депутат в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что Санду и её приспешники будут пытаться выиграть с помощью диаспор, но «реально оппозиционные партии» сделают всё возможное, чтобы защитить эти выборы. Парламентарий пообещал бороться с попытками сфальсифицировать результаты, чтобы не допустить продолжения узурпации власти в Молдавии. По его словам, сценарий президентских выборов, где власти смогли добиться победы Санду с помощью манипуляций, на этот раз не сработает.

В Госдуме объяснили, зачем Санду устроила ЛГБТ*-парад и приказала задерживать его противников
В Госдуме объяснили, зачем Санду устроила ЛГБТ*-парад и приказала задерживать его противников

Напомним, что выборы в парламент Молдавии планируется провести в сентябре 2025 года. Санду прекрасно понимает, что и в президентское кресло она втиснулась «со скрипом», поэтому новые выборы станут для неё ещё одним испытанием. Ранее в Госдуме заявили, что молдавский политик готовится к процессу, зачищая политическое поле. К примеру, в стране разгоняют митинги, закрывают телеканалы и держат под замком тех, кто не угоден власти. Например, главу Гагаузии Евгению Гуцул, которой недавно продлили арест ещё на 30 дней.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Майя Санду
  • Молдавия
  • Комментарии Лайфу
  • ПМЭФ
  • ПМЭФ-2025
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar