«Критическая масса против!» Молдавский депутат объяснил, почему Санду не выиграет новые выборы
Молдавский депутат Суходольский: Санду не выиграет парламентские выборы в стране
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Сторонники президента Молдавии Майи Санду не смогут получить парламентское большинство, поскольку критическая масса населения выступит против неё. Об этом сообщил Life.ru молдавский депутат Александр Суходольский.
Суходольский — о парламентских выборах в Молдавии. Видео © Life.ru
«Критическая масса населения уже против Санду. Такой большой объём фальсификаций очень сложно сделать», — сказал депутат в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что Санду и её приспешники будут пытаться выиграть с помощью диаспор, но «реально оппозиционные партии» сделают всё возможное, чтобы защитить эти выборы. Парламентарий пообещал бороться с попытками сфальсифицировать результаты, чтобы не допустить продолжения узурпации власти в Молдавии. По его словам, сценарий президентских выборов, где власти смогли добиться победы Санду с помощью манипуляций, на этот раз не сработает.
Напомним, что выборы в парламент Молдавии планируется провести в сентябре 2025 года. Санду прекрасно понимает, что и в президентское кресло она втиснулась «со скрипом», поэтому новые выборы станут для неё ещё одним испытанием. Ранее в Госдуме заявили, что молдавский политик готовится к процессу, зачищая политическое поле. К примеру, в стране разгоняют митинги, закрывают телеканалы и держат под замком тех, кто не угоден власти. Например, главу Гагаузии Евгению Гуцул, которой недавно продлили арест ещё на 30 дней.