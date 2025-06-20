«Обычная работа»: В Подмосковье в машинах скорой помощи родились две девочки

За неделю в подмосковном Егорьевске произошло две истории чудесного спасения, в результате которых на свет появились две прекрасные девочки. Роды у их матерей начались прямо в машинах скорой помощи — благо, профессиональные фельдшеры справились со своей работой.

Первая история случилась 8 июня, когда фельдшер Михаил Поляков вместе с водителем Павлом Бобровым выехали на вызов к женщине, которая должна была скоро родить третьего ребёнка. Медики повезли женщину в Коломенский перинатальный центр, однако по пути у неё начались схватки. Было принято решение остановить машину, поскольку роды развивались очень быстро. В результате родилась здоровая девочка весом 3,5 кг.

«Обычная работа. На вызовах приходится сталкиваться с разными случаями, но вот роды — принимал впервые. Конечно, переживал, старался всё сделать так, как учили преподаватели», — рассказал фельдшер Поляков.

Вторая история, по данным интернет-издания Regions.ru, произошла 16 июня. Рано утром на подстанцию поступил звонок с просьбой срочно выслать бригаду к женщине, у которой начались первые роды. Фельдшер Юлия Скотникова и водитель Андрей Зайцев быстро прибыли к ней и вместе с роженицей отправились в перинатальный центр. Однако у роженицы усилились схватки, поэтому было решено принять роды прямо в машине. Благодаря профессионализму медиков на свет появилась девочка весом 3,6 кг.