Мощный взрыв после удара Ирана по израильской Хайфе засняли на видео

Мощный взрыв сотряс израильскую Хайфу. Этот инцидент произошёл вскоре после того, как Иран официально анонсировал начало новой ракетной атаки.

Взрыв в Хайфе. Видео © X / Barzan Sadiq

По данным агентства Fars, Тегеран выпустил по территории Израиля от 15 до 25 снарядов. Тем временем, над Тель-Авивом активно работает противовоздушная оборона, перехватывая приближающиеся цели в воздушном пространстве.