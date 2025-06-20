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Регион
20 июня, 13:14

Мощный взрыв после удара Ирана по израильской Хайфе засняли на видео

В израильском городе Хайфа прогремел мощный взрыв после атаки Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Мощный взрыв сотряс израильскую Хайфу. Этот инцидент произошёл вскоре после того, как Иран официально анонсировал начало новой ракетной атаки.

Взрыв в Хайфе. Видео © X / Barzan Sadiq

По данным агентства Fars, Тегеран выпустил по территории Израиля от 15 до 25 снарядов. Тем временем, над Тель-Авивом активно работает противовоздушная оборона, перехватывая приближающиеся цели в воздушном пространстве.

По данным государственного телевидения исламской республики, Иран выпустил 30 ракет в сторону Израиля в рамках новой волны ударов. СМИ еврейского государства сообщают о 15 пострадавших в результате атаки.

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Ранее израильская армия отчиталась об атаке по промышленным и научным объектам, которые производили в Иране ракеты и прочее вооружение. После этого Иран решил ответить. Во время отражения одной из атак ПВО Израиля отбила ракету в жилой дом.

Владимир Озеров
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