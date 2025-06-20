Армия будущего: Путин анонсировал технологический рывок в Вооружённых силах России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин обозначил стратегический вектор развития Вооружённых сил. По его словам, Россия намерена существенно усилить свой оборонный потенциал, опираясь на передовые технологии.

Путин отметил, что российский ОПК показывает отличную эффективность: предприятия стали выпускать в разы больше продукции, но и осваивание новых образцов техники и вооружения не стоит на месте.

Глава государства подчеркнул, что модернизация коснётся не только вооружения, но и всей военной инфраструктуры. Объекты будут оснащаться ультрасовременным оборудованием и новейшими образцами техники, эффективность которых уже подтверждена в реальных боевых условиях.