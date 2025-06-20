Армия будущего: Путин анонсировал технологический рывок в Вооружённых силах России
Путин заявил, что ВС РФ будут модернизировать по последнему слову техники
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин обозначил стратегический вектор развития Вооружённых сил. По его словам, Россия намерена существенно усилить свой оборонный потенциал, опираясь на передовые технологии.
Путин отметил, что российский ОПК показывает отличную эффективность: предприятия стали выпускать в разы больше продукции, но и осваивание новых образцов техники и вооружения не стоит на месте.
Глава государства подчеркнул, что модернизация коснётся не только вооружения, но и всей военной инфраструктуры. Объекты будут оснащаться ультрасовременным оборудованием и новейшими образцами техники, эффективность которых уже подтверждена в реальных боевых условиях.
«И вновь подчеркну, мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооружённых сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что недорогие беспилотники являются крайне эффективными, ведь цели, которые они уничтожают, стоят намного дороже. Кроме того, он отметил тенденцию к исчезновению границ между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими секторами экономики.