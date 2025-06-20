Посольство РФ в Тель-Авиве получило уже более двух тысяч запросов на выезд

На фоне обострения напряжённости между Израилем и Ираном, российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве столкнулась с беспрецедентным потоком запросов. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ Екатерина Таразевич.

По её словам, дипломаты получили уже более двух тысяч обращений от российских граждан, ищущих пути экстренного выезда из страны.

«У нас есть два телефона горячей линии, и мы отвечаем на обращения по электронной почте. Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями», — отметила она.