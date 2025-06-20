Посольство РФ в Тель-Авиве получило уже более двух тысяч запросов на выезд
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На фоне обострения напряжённости между Израилем и Ираном, российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве столкнулась с беспрецедентным потоком запросов. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ Екатерина Таразевич.
По её словам, дипломаты получили уже более двух тысяч обращений от российских граждан, ищущих пути экстренного выезда из страны.
«У нас есть два телефона горячей линии, и мы отвечаем на обращения по электронной почте. Подавляющее большинство обращается с вопросом как выехать и за рекомендациями», — отметила она.
Изначально россиянам предлагалось использовать круглосуточный пограничный переход с Египтом. Однако в последние дни приоритет отдан выезду через Иорданию, поскольку аэропорт Аммана работает в штатном режиме, обеспечивая стабильную возможность для отъезда из региона.
Напомним, что диппредставительство призывает россиян скорее покидать еврейское государство через Египет или Иорданию. Кстати, члены семей сотрудников российского посольства в Израиле тоже покинули страну через египетскую территорию.