Иран заявил о поражении авиабазаз Израиля «Невитим» и «Хацерим»

Армия Ирана поразила авиабазы «Невитим» и «Хацерим» у города Беэр-Шева в Израиле. Об этом сообщил представитель КСИР.

«Была проведена семнадцатая волна операции «Правдивое обещание 3» на всех оккупированных территориях по ряду целей, которые включают военные центры, объекты оборонной промышленности, командные центры, компании, поддерживающие военные операции режима, а также авиабазы «Неватим» и «Хацерим», — гласит заявление.