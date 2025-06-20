Иран заявил о поражении авиабазаз Израиля «Невитим» и «Хацерим»
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Армия Ирана поразила авиабазы «Невитим» и «Хацерим» у города Беэр-Шева в Израиле. Об этом сообщил представитель КСИР.
«Была проведена семнадцатая волна операции «Правдивое обещание 3» на всех оккупированных территориях по ряду целей, которые включают военные центры, объекты оборонной промышленности, командные центры, компании, поддерживающие военные операции режима, а также авиабазы «Неватим» и «Хацерим», — гласит заявление.
Представитель иранской военной элиты добавил, что Израиль использовал атакованные объекты для ударов по Ирану, сектору Газа, Ливану и Йемену. Также в КСИР сообщили о попаданиях по Тель-Авиву, Хайфе и Баэр-Шеве.
Ранее в КСИР сообщили о массированном обстреле Израиля. В атаке были задействованы сверхтяжёлые ракеты и беспилотники. При этом звучащие из Тель-Авива официальные заявления свидетельствует о том, что руководство еврейского государства взяло курс на наращивание военных операций в отношении Ирана, отметил спикер Кремля Дмитрий Песков.